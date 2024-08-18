Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Химки
1:1
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Спартак М
3:0
Завершен
Факел
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
ЦСКА
0:1
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Челси
0:2
Завершен
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Краснодар
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Мальорка
0:0
1-й тайм
live
Реал Мадрид
Испания — Примера|1-й тур
22:24, 18 августа 2024Спорт

В баскетболе реализовали первый в истории четырехочковый бросок

Американец Банкеро реализовал первый в истории баскетбола четырехочковый бросок

Фото: Kirby Lee / Reuters

Первый в истории четырехочковый бросок был реализован в профессиональном баскетболе. Об этом сообщает РБК.

Событие произошло в матче Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) между командами «Мералко Болтс» и «Магнолия Хотшотс». Результативную попытку на свой счет записал американский баскетболист «Болтс» Крис Банкеро.

Этот бросок помог команде защитника из США одержать победу. Игра завершилась со счетом 99:94 в пользу «Мералко».

PBA первой из профессиональных мировых лиг включила в регламент четырехочковые броски. На площадку нанесена специальная линия, которая находится в 8,2 метра от кольца. За точные попадания из-за нее начисляется четыре очка.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Операция ВСУ имеет свою страшную цену». Мэр украинского города прокомментировал атаку на Курскую область

      FPV-дроны ВСУ сдетонировали возле частного дома в российском регионе

      Гладков прокомментировал ситуацию в Шебекино

      В баскетболе реализовали первый в истории четырехочковый бросок

      Названы сроки назначения Макроном нового премьера Франции

      Лукашенко заявил о 120 тысячах украинских военных на границе с Белоруссией

      Четыре сотрудника МЧС пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

      «Краснодар» выиграл второй матч подряд в РПЛ

      Мэр Львова прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

      Стали известны подробности пожара в Ростовской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше