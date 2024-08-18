В баскетболе реализовали первый в истории четырехочковый бросок

Американец Банкеро реализовал первый в истории баскетбола четырехочковый бросок

Первый в истории четырехочковый бросок был реализован в профессиональном баскетболе. Об этом сообщает РБК.

Событие произошло в матче Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) между командами «Мералко Болтс» и «Магнолия Хотшотс». Результативную попытку на свой счет записал американский баскетболист «Болтс» Крис Банкеро.

Этот бросок помог команде защитника из США одержать победу. Игра завершилась со счетом 99:94 в пользу «Мералко».

PBA первой из профессиональных мировых лиг включила в регламент четырехочковые броски. На площадку нанесена специальная линия, которая находится в 8,2 метра от кольца. За точные попадания из-за нее начисляется четыре очка.

