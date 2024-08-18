Губернатор Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — написал он.

Вечером 18 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по четырем населенным пунктам Белгородской области. Над регионом были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Позднее Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали две женщины. Также полностью сгорел легковой автомобиль.