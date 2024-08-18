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16:32, 18 августа 2024Россия

В Москве десяткам мигрантов вручили повестки

В Москве сотрудники СКР и МВД вручили десяткам мигрантов повестки в военкомат

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Представители военного следственного отдела московского ВСУ СКР совместно с сотрудниками МВД вручили десяткам мигрантов повестки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Рейд прошел на автовокзале у метро «Щелковская», овощебазе и хостелах. По итогам проверки нескольким десяткам мигрантов, которые недавно получили российское гражданство, были вручены документы о явке в военкомат.

Ранее сообщалось, что в хуторе Ленина Ростовской области полицейские провели миграционный рейд, в ходе которого десяткам получивших российские паспорта иностранцам вручили повестки в военкомат. В ходе мероприятий было проверено около полутора тысяч человек и выявлено 27 нелегальных мигрантов. Они не соблюдали режим пребывания в России и работали незаконно.

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      Мария Винар
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