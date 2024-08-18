В России рассказали об огромных заработках западных компаний на украинском конфликте

ВПК Запада заработал миллиарды долларов на фоне украинского конфликта

Украинский конфликт стал «золотой жилой» для западного военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты напомнили, как ранее в парламенте Чехии обратили внимание, что при закупках боеприпасов переплатили 61 миллион долларов. По итогу ВСУ получили на 20 тысяч снарядов меньше, чем должны были.

Эксперты, опрошенные агентством, считают, что ВПК больше ориентирован на финансовую выгоду, а не на реальный результат. В связи с этим покупатели на Западе получают вооружение с опозданием и превышением расходов на большие суммы.

Как пишет агентство, поддержка Украины обеспечивает финансирование более сотни линий военного производства в тридцать американских штатах. Большую выгоду от конфликта на Украине обрели следующие корпорации: Lockheed Martin (доход в 2023 году — 67,6 миллиарда долларов), Northrop Grumman (39,3 миллиарда долларов), RTX (68,9 миллиарда долларов), Boeing (77,8 миллиарда долларов) и General Dynamics (42,3 миллиарда долларов).

Ранее депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес рассказал, что Запад хочет развивать военно-промышленный комплекс ценой жизни украинцев и поэтому заинтересован в продолжении конфликта на Украине. Он также раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее предложение оказать очередную военную помощь Киеву.

В свою очередь, аналитик Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос также рассказал, что западный военно-промышленный комплекс получает прибыль с конфликта на Украине.