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09:55, 14 августа 2024Интернет и СМИ

Аналитик назвал выгодоприобретателя конфликта на Украине

InfoBRICS: конфликт на Украине выгоден западному военно-промышленному комплексу

Фото: Alina Smutko / Reuters

Западный военно-промышленный комплекс (ВПК) получает прибыль с конфликта на Украине. Об этом в материале на сайте InfoBRICS заявил аналитик Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос.

«Для Запада одна из главных причин настаивать на затягивании конфликта на Украине — непомерная прибыль, которую конфликт гарантирует предпринимателям в ВПК», — заверил Лейрос.

Одним из выгодоприобретателей конфликта на Украине аналитик назвал немецкую компанию Rheinmetall — одного из ведущих европейских производителей оружия. По словам эксперта, эта компания удвоила прибыль благодаря участию в снабжении Киева оружием.

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Можно сказать, что ситуация на Украине спасла военные инвестиции Rheinmetall, счел Лейрос. Он указал, что до спецоперации на Украине большую часть продаж компании составляли детали для автомобилей. Теперь же большая часть из производимого компанией приходится на военную продукцию, подчеркнул аналитик.

«Компании, производящие оружие, не хотят окончания конфликта, так как это лишило бы их возможности продавать оружие Украине и самим западным странам — ведь некоторые из них продолжают верить в миф о "российском вторжении в Европу"», — также заявил автор материала.

О том, что концерн Rheinmetall обогатился благодаря конфликту на Украине, ранее также сообщило издание Financial Times. Отмечалось, что продажи Rheinmetall с января по июнь 2024 года выросли на треть до 3,8 миллиарда евро. Такую динамику концерну обеспечил рост заказов на оружие и боеприпасы.

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      Олег Давыдов
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