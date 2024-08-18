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07:47, 18 августа 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов.

Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Находящихся на улице Смирнов попросил проследовать в укрытие или в ближайшее здание.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами страны. Один из украинских беспилотников был поражен над Курской областью.

До этого БПЛА ВСУ попытались ударить по юго-западу Ростовской области. Атака была отражена, но в результате падения обломков на территории складов промышленных зон вспыхнул пожар.

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      Маргарита Пименова
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