Во Франции выдвинули одно условие для отставки Макрона

Французская партия левых добьется отставки президента Макрона из-за Касте

Французская левая партия Жана-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» выдвинула одно условие для отставки президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает издание La Tribune.

Отмечается, что партия пытается с помощью парламентского голосования добиться отставки действующей главы страны, если он не предложит пост премьер-министра руководителю управления финансов Парижа Люси Касте. «Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает "Новый народный фронт". Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста», — заявили в партии и уточнили, что единственным источником власти во Франции является народное голосование.

Кроме того, члены партии оказались возмущены, что Макрон отказался формировать правительство до конца Олимпийских игр в стране. Они считают, что его бездействие — это угроза демократии Франции. В данном случае парламент может вмешаться в ситуацию и потребовать отстранить президента от должности.

Ранее французский политик Марин Ле Пен заявила, что Макрон готовит «административный переворот» в государственных структурах своей страны, чтобы помешать приходу к власти будущему оппозиционному премьеру.