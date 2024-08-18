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23:43, 18 августа 2024Спорт

Вратарь «Крыльев Советов» раскрыл сумму месячных трат

Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев заявил, что тратит в месяц 250 тысяч рублей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев раскрыл сумму, которую он тратит в месяц. Он высказался на канале «Коммент.шоу» в YouTube.

По словам игрока, это 250 тысяч рублей. «В Самаре я еще снимаю квартиру за 70 тысяч, на это закладываю деньги», — заявил Ломаев.

Он также отметил, что не верит футболистам, которые живут в Москве и говорят, что им хватает 50-100 тысяч рублей в месяц. «Я читал эти интервью! Не понимаю, когда типы это говорят. Особенно профессиональные спортсмены. Типа они не ходят, не ужинают. Ни на что не тратят», — отметил голкипер.

Ломаев выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых пропустил восемь мячей.

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      Алексей Гусев
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