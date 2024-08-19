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20:32, 19 августа 2024Наука и техника

Apple выпустит дешевые наушники

Bloomberg: Apple представит две модели наушников AirPods 4 вместе с iPhone 16

Фото: Thom Bradley / Unsplash

Корпорация Apple запланировала выпустить две новые модели беспроводных наушников, которые покажут на презентации iPhone 16. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в сентябре компания представит гарнитуру нового поколения AirPods 4. Девайс выйдет в двух версиях — начального и среднего ценового диапазона. Гурман считает, что Apple заменит две предыдущие модели наушников, которые вышли в 2019 и 2021 годах — AirPods 2 и AirPods 3 соответственно.

В материале говорится, что версии AirPods 4 будет незначительно отличаться друг от друга. Однако более дешевая модель не получит функции активного шумоподавления. Стоимость новых устройств не раскрывается. Гурман напомнил, что в настоящий момент Apple продает свои самые базовые наушники AirPods 2 по цене 90 долларов.

Также Марк Гурман рассказал, что гарнитуры будут иметь кейс с поддержкой универсального разъема USB Type-C. Актуальные модели, если не считать версию AirPods Pro 2, имеют порт Lightning.

В начале августа инсайдер Bloomberg Марк Гурман рассказал, что корпорация Apple запланировала выпуск ориентированных на детей умных часов. Девайс получит пластиковый корпус и будет окрашен в яркие цвета.

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      Андрей Ставицкий
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