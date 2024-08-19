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11:53, 19 августа 2024Наука и техника

Процессоры AMD замедлились из-за неизвестного бага

Процессоры AMD не смогли заработать на Windows 11 в полную силу

Фото: xb100 / freepik

Блогер под ником Hardware Unboxed в ролике на своем YouTube-канале рассказал, что новые процессоры AMD работают на Windows 11 медленнее, чем положено.

Автор изучил результаты синтетических тестов новых процессоров Ryzen 9000, подготовленных AMD, и сравнил со своими замерами. Оказалось, что в тестах блогера на ПК с Windows 11 процессоры работали не в полную силу. Энтузиаст заявил, что проблема связана с неизвестным багом.

По словам автора канала Hardware Unboxed, в некоторых случаях снижение производительности в играх по сравнению с официальными тестами было существенным. Так, в Cyberpunk 2077 процессор AMD работал на семь процентов медленнее, чем положено. Специалист не смог однозначно сказать, связана ли проблема с ошибкой Windows 11 или с неполадками самих чипов AMD.

Для решения проблемы энтузиаст попробовал включить на ПК скрытый режим администратора с расширенными привилегиями, после этого мощность процессоров выросла. Однако журналисты издания TechRadar заявили, что режим предназначен для профессиональных пользователей и включать его для того, чтобы играть в видеоигры, нецелесообразно.

Ранее журналисты издания Digital Trends рассказали, что работа Windows 11 может замедлиться из-за шифрования. Специалисты отметили, что встроенная утилита BitLocker может замедлить работу SSD на 40 процентов.

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      Андрей Ставицкий
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