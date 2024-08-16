Пользователей Windows 11 предупредили о замедлении работы ПК

Digital Trends: работа Windows 11 может замедлиться из-за встроенного шифрования

С будущим обновлением Windows 11 работа некоторых компьютеров может замедлиться. Об этом сообщает издание Digital Trends.

По словам журналистов медиа, корпорация Microsoft подтвердила свои планы на включение опции шифрования данных в Windows 11 по умолчанию. Специалисты издания предположили, что из-за этой функции работа многих ПК может замедлиться.

Согласно ранее опубликованным тестам, функция шифрования BitLocker может снизить последовательную скорость чтения SSD на 45 процентов, записи — на 40 процентов. «Падение производительности варьировалось в зависимости от накопителя и рабочей нагрузки», — отметили авторы, подчеркнув, что неполадки могут и не возникнуть. Однако журналисты Digital Trends все равно сочли своим долгом предупредить владельцев ПК о потенциальной проблеме.

При этом неизвестно, удалось ли инженерам Microsoft устранить проблему замедления BitLocker или же в компании посчитали, что она не заслуживает внимания. В корпорации не смогли дать четкий ответ на вопрос журналистов.

В материале также описывается способ отключения шифрования. Для этого нужно зайти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» настроек Windows 11 и деактивировать параметр BitLocker.

В середине августа корпорация Microsoft обнаружила и устранила 90 уязвимостей в операционных системах Windows. 7 из 90 ошибок получили рейтинг «критические».