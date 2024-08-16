Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:27, 16 августа 2024Наука и техника

Пользователей Windows 11 предупредили о замедлении работы ПК

Digital Trends: работа Windows 11 может замедлиться из-за встроенного шифрования

Фото: Windows 11 / Unsplash

С будущим обновлением Windows 11 работа некоторых компьютеров может замедлиться. Об этом сообщает издание Digital Trends.

По словам журналистов медиа, корпорация Microsoft подтвердила свои планы на включение опции шифрования данных в Windows 11 по умолчанию. Специалисты издания предположили, что из-за этой функции работа многих ПК может замедлиться.

Согласно ранее опубликованным тестам, функция шифрования BitLocker может снизить последовательную скорость чтения SSD на 45 процентов, записи — на 40 процентов. «Падение производительности варьировалось в зависимости от накопителя и рабочей нагрузки», — отметили авторы, подчеркнув, что неполадки могут и не возникнуть. Однако журналисты Digital Trends все равно сочли своим долгом предупредить владельцев ПК о потенциальной проблеме.

При этом неизвестно, удалось ли инженерам Microsoft устранить проблему замедления BitLocker или же в компании посчитали, что она не заслуживает внимания. В корпорации не смогли дать четкий ответ на вопрос журналистов.

В материале также описывается способ отключения шифрования. Для этого нужно зайти в раздел «Конфиденциальность и безопасность» настроек Windows 11 и деактивировать параметр BitLocker.

В середине августа корпорация Microsoft обнаружила и устранила 90 уязвимостей в операционных системах Windows. 7 из 90 ошибок получили рейтинг «критические».

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Я озадачен и обеспокоен». В поместье ведущего Первого канала прошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

      ФСБ задержала россиянина за оставленный год назад комментарий в Telegram

      Медведь забрался в палатку и набросился на трехлетнюю девочку

      Парламент Таиланда выбрал самого молодого премьера в истории страны

      71-летнего россиянина затянуло в открытый затвор водохранилища

      Запрет на маленькие квартиры в Москве объяснили

      Глюкоза отказалась лечиться в рехабе

      Депутат Рады призвала эвакуироваться жителей Покровска

      Пробки перед Крымским мостом превысили три часа с обеих сторон

      В США назвали ухудшающее положение ВСУ последствие атаки на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше