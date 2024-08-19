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14:38, 19 августа 2024Спорт

Американский баскетболист рассказал о минусах жизни в России

Баскетболист из США Акун-Перселл назвал пробки и зиму минусами жизни в России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Американский баскетболист казанского УНИКСа Девон Акун-Перселл поделился впечатлениями от жизни в России. Его слова приводит «БИЗНЕС-Online».

Игрок, который ранее выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань», заявил, что ему не требуется многого для комфорта. «Главный плюс Краснодара — отличная погода, а главный минус — ужасные пробки. Если бы не это и русская зима, в России все отлично», — заявил Акун-Перселл.

Спортсмен из США также рассказал, как подготовился к переходу в УНИКС. «Я уже купил четыре пары зимних ботинок и много курток», — заявил баскетболист.

Акун-Перселл перешел в казанскую команду в июне этого года. До этого он с 2022 года играл за «Локомотив-Кубань».

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      Алексей Гусев
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