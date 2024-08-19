Британский дипломат подал в отставку из-за поставок Лондоном оружия Израилю

Британский дипломат Смит подал в отставку из-за поставок Лондоном оружия Израилю

Британский дипломат Марк Смит подал в отставку. Таким образом он выразил протест в отношении продолжающихся поставок современного оружия в Израиль. Об этом сообщает Sky News.

Смит занимал должность второго секретаря посольства Великобритании в Ирландии. По словам дипломата, он не может больше состоять на государственной службе, поскольку британские власти замешаны в военных преступлениях Израиля в Палестине.

Дипломат добавил, что армией Израиля ежедневно нарушаются все нормы гуманитарного права и пользуется полным одобрением своего правительства.

Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников не увенчались успехом. Он подчеркнул, что первый раунд переговоров провалился и не привел к улучшениям.