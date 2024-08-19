Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:04, 19 августа 2024Мир

Британский дипломат подал в отставку из-за поставок Лондоном оружия Израилю

Британский дипломат Смит подал в отставку из-за поставок Лондоном оружия Израилю

Британский дипломат Марк Смит подал в отставку. Таким образом он выразил протест в отношении продолжающихся поставок современного оружия в Израиль. Об этом сообщает Sky News.

Смит занимал должность второго секретаря посольства Великобритании в Ирландии. По словам дипломата, он не может больше состоять на государственной службе, поскольку британские власти замешаны в военных преступлениях Израиля в Палестине.

Дипломат добавил, что армией Израиля ежедневно нарушаются все нормы гуманитарного права и пользуется полным одобрением своего правительства.

Ранее представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади заявил, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников не увенчались успехом. Он подчеркнул, что первый раунд переговоров провалился и не привел к улучшениям.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский озвучил цель Украины в Курской области. Для чего ВСУ вторглись на российскую территорию?

      В Госдуме предложили приравнять сотрудников полиции к военнослужащим

      Раскрыты детали подготовки ВСУ к атаке на Курскую область

      У украинского военного диагностировали «беременность»

      Британский дипломат подал в отставку из-за поставок Лондоном оружия Израилю

      Ким Кардашьян в обтягивающем наряде высмеяли в сети фразой «старая курица»

      Названа причина сокрытия плана ВСУ по атаке на Курскую область от Запада

      В работе Telegram в России произошел сбой

      В столице Израиля взорвался грузовик

      Учительницу физкультуры обвинили в сексе с двумя школьниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше