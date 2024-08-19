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09:47, 19 августа 2024Культура

Егор Крид пожаловался на штраф из-за слишком громкого концерта

Рэпер Егор Крид рассказал о штрафе за нарушение закона о тишине

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Егор Крид получил штраф после сольного концерта в Москве. Об этом сам музыкант рассказал во время трансляции на стриминговой площадке Twitch. Его слова приводит портал kp.ru.

По словам рэпера, штраф пришел из-за жалобы на слишком громкую музыку после 22:00, что является нарушением закона о тишине.

«После концерта в Москве я заплатил штраф. Потому что он закончился позже, чем должен был, и какой-то мужчина, который живет неподалеку, пожаловался, что ему, видите ли, мой концерт мешал спать в 23:30. И меня оштрафовали», — рассказал он.

Концерт прошел в конце июня. Вместе с Кридом (настоящее имя артиста — Егор Булаткин) в выступлении участвовали Филипп Киркоров, Тимати, Джиган и другие известные исполнители.

Ранее сообщалось, что Крид рассказал проблемах с психическим здоровьем.

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      Андрей Шеньшаков
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