В России прокомментировали готовность Индии передавать послания между Путиным и Зеленским

Депутат Чепа: Индия может передавать РФ любую информацию, в том числе от Украины

Индия может передавать России любую информацию, в том числе от Украины, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщение Bloomberg о готовности премьер-министра Индии Нарендра Моди передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Ради Бога. Индия, конечно, может передать сообщение. У нас с Индией налажены дипломатические отношения. Поэтому они по линии дипотношений могут передать любую информацию», — отметил Чепа.

Ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные индийские источники сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в свете своего ожидаемого визита в Киев 23 августа согласился передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В свою очередь газета The Hindustan Times со ссылкой на источники в индийском правительстве писала, что Дели отказывается быть прямым посредником на мирных переговорах России и Украины, хотя и поспособствует «передаче сигналов» между Москвой и Киевом.