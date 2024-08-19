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20:19, 19 августа 2024Мир

В России прокомментировали готовность Индии передавать послания между Путиным и Зеленским

Депутат Чепа: Индия может передавать РФ любую информацию, в том числе от Украины

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Индия может передавать России любую информацию, в том числе от Украины, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщение Bloomberg о готовности премьер-министра Индии Нарендра Моди передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Ради Бога. Индия, конечно, может передать сообщение. У нас с Индией налажены дипломатические отношения. Поэтому они по линии дипотношений могут передать любую информацию», — отметил Чепа.

Ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные индийские источники сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в свете своего ожидаемого визита в Киев 23 августа согласился передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В свою очередь газета The Hindustan Times со ссылкой на источники в индийском правительстве писала, что Дели отказывается быть прямым посредником на мирных переговорах России и Украины, хотя и поспособствует «передаче сигналов» между Москвой и Киевом.

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