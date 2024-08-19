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16:18, 19 августа 2024Экономика

Инфляционные ожидания россиян выросли

Инфляционные ожидания россиян выросли почти до 13 процентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В августе 2024 года инфляционные ожидания жителей России достигли 12,9 процента. Об этом сообщает официальный сайт Банка России со ссылкой на опрос, проведенный «ИнФОМ».

В июле данный показатель составлял 12,4 процента, а в июне — 11,9 процента. Кроме того, наблюдаемая инфляция в последний месяц лета выросла до 15 процентов. В июле речь шла о значении в 14,2 процента.

Ранее аналитики Евразийского банка развития спрогнозировали, что решение руководства регулятора повысить ключевую ставку до 18 процентов годовых должно обернуться постепенным замедлением инфляции в России.

В свою очередь, Банк России дал понять, что там не исключают очередного повышения ключевой ставки, которое должно удержать инфляцию. По данным ЦБ, в июле годовая инфляция выросла до 9,13 процента.

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