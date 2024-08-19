Истребитель-бомбардировщик Су-34 получил новые функции

«Звезда»: истребитель-бомбардировщик Су-34 получил функции разведчика

Истребитель-бомбардировщик Су-34 получил подвесное радиоэлектронное и радиолокационное оборудование, позволяющее ему выполнять функции разведчика. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в Новосибирском авиационном заводе имени Валерия Чкалова.

«В результате модернизации самолет получит новый функционал. Путем доработки борта и установки контейнеров радиолокационной разведки самолет получает новую — разведчик», — сообщили на предприятии.

Также самолет получил новый комплекс связи.

Ранее Минобороны России показало кадры ударов бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил страны авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по технике Вооруженных сил Украины в районе Сумщины, граничащем с Курской областью.