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10:42, 19 августа 2024Наука и техника

Истребитель-бомбардировщик Су-34 получил новые функции

«Звезда»: истребитель-бомбардировщик Су-34 получил функции разведчика

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Истребитель-бомбардировщик Су-34 получил подвесное радиоэлектронное и радиолокационное оборудование, позволяющее ему выполнять функции разведчика. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в Новосибирском авиационном заводе имени Валерия Чкалова.

«В результате модернизации самолет получит новый функционал. Путем доработки борта и установки контейнеров радиолокационной разведки самолет получает новую — разведчик», — сообщили на предприятии.

Также самолет получил новый комплекс связи.

Ранее Минобороны России показало кадры ударов бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил страны авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по технике Вооруженных сил Украины в районе Сумщины, граничащем с Курской областью.

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      Иван Потапов
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