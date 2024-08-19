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07:45, 19 августа 2024Россия

Кадыров показал видео с пленными бойцами ВСУ

Кадыров опубликовал видео разговора Алаудинова с пленными бойцами ВСУ

Рамзан Кадыров. Фото: Минкультуры РФ / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с взятыми в плен бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они рассказали командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову, что их якобы обманом привезли в Курскую область, где они уже попали в плен.

Кадыров сообщил, что украинцев пленили российские бойцы «Каштана», заманив их с помощью рации. На опубликованных кадрах Алаудинов рассказывает, что в записях телефона один из украинских военных хвалился на камеру, что «едет убивать русню». По словам пленных, в составе их бригады якобы было две машины, в каждой из которой находилось 10 человек, в том числе — два снайпера.

В ходе разговора с пленными Алаудинов заявил, что русские им не враги. «Ваши враги сидят в Америке. Это ваши хозяева, которые гонят вас на убой» — заявил он.

Массированная атака ВСУ на приграничные регионы РФ произошла 6 августа. Украинские отряды зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.

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      Марина Совина
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