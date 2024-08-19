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13:02, 19 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко потребовал повысить надои

Лукашенко потребовал повысить надои и снизить падеж коров

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал повысить продуктивность и снизить падеж крупного рогатого скота. С таким заявлением он выступил на совещании с руководством Совета министров республики, передает «БелТА».

Глава государства указал на положительную динамику в животноводстве, отметив, что за ростом надоев и производства мяса «стоит пугающее количество павшего поголовья». «Это вопиющая бесхозяйственность. Если когда-то у мужика в деревне корова погибала, это было трагедией вселенского масштаба. Сейчас почему-то привыкли прятаться за нормативами и стандартами. Жуть!» — сказал Лукашенко.

Он также затронул тему продуктивности поголовья, которым комплектуются молочно-товарные комплексы. «Кого мы там доим? Если корову, то почему с козьим удоем?» — задался вопросом президент.

Ранее Лукашенко признавался, что ему по ночам снится дойка коров. При этом он назвал президентство чепухой, а самой лучшей занятостью — работу в сельском хозяйстве.

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      Георгий Нестеров
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