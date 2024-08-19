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12:20, 19 августа 2024Россия

МЧС сообщило о состоянии пострадавших при взрыве на газопроводе в Стерлитамаке

МЧС по Башкирии: троих пострадавших при взрыве на газопроводе госпитализировали

Фото: Telegram-канал МЧС России

Троих пострадавших при взрыве на газопроводе в Стерлитамаке госпитализировали. Об этом сообщило ГУ МЧС по Башкирии в Telegram-канале.

«Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа, три человека доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

По их данным, для ликвидации пожара и недопущения распространения огня принимаются всех необходимые меры.

На Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) произошла разгерметизация воздушной линии газопровода, что привело к возгоранию сжиженного газа. В тушении принимают участие 20 человек и шесть единиц техники.

По информации администрации города, предварительно, все пострадавшие являются сотрудниками предприятия.

Очевидцы происшествия рассказали «Ленте.ру», что перед взрывом наблюдалась утечка газа. «Вонь была жуткая: газ, хлор, пластик, что-то непонятное такое. Очень сильно воняло», — вспомнил местный житель.

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      Никита Абрамов
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