МЧС сообщило о состоянии пострадавших при взрыве на газопроводе в Стерлитамаке

МЧС по Башкирии: троих пострадавших при взрыве на газопроводе госпитализировали

Троих пострадавших при взрыве на газопроводе в Стерлитамаке госпитализировали. Об этом сообщило ГУ МЧС по Башкирии в Telegram-канале.

«Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа, три человека доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

По их данным, для ликвидации пожара и недопущения распространения огня принимаются всех необходимые меры.

На Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) произошла разгерметизация воздушной линии газопровода, что привело к возгоранию сжиженного газа. В тушении принимают участие 20 человек и шесть единиц техники.

По информации администрации города, предварительно, все пострадавшие являются сотрудниками предприятия.

Очевидцы происшествия рассказали «Ленте.ру», что перед взрывом наблюдалась утечка газа. «Вонь была жуткая: газ, хлор, пластик, что-то непонятное такое. Очень сильно воняло», — вспомнил местный житель.