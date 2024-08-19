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12:01, 19 августа 2024Россия

Очевидцы рассказали об утечке газа перед взрывом на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке

«Лента.ру»: очевидцы рассказали об утечке перед взрывом на заводе в Стерлитамаке

Кадр: Telegram-канал Mash

Взрыву на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) в Башкирии предшествовала утечка газа. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители Ринат Валеев и Алексей Пронин, ставшие очевидцами происшествия.

Мужчины застали момент взрыва в гаражах неподалеку от трубопровода, куда приехали, чтобы настроить магнитолу. Оба почувствовали утечку газа.

«Когда я выдвигался в гараж, уже подъезжал, я думал, может, у меня усилитель горит. Вонь была жуткая: газ, хлор, пластик, что-то непонятное такое. Очень сильно воняло. Потом приехали в гараж, времени прошло минут 15, над лужами газ поднимался, видно было. Мы уже готовились скручивать отсюда, и потом прошла взрывная волна как гром среди ясного неба, и буквально через пару секунд все полыхнуло, черный дым с огнем, накрыло пролет, который шел перпендикулярно, деревья загорелись», — поделился Пронин.

Взрывная волна до нас метров 100-150 не дошла, огонь потух

Алексей Прониночевидец

По словам Валеева, взрыв был настолько сильным, что снес кирпичные стены и дверные ворота нескольких гаражей.

«Сидя в машине, мы дышали этим запахом карбида, газа, и в какой-то момент начало тошнить. Когда вышел из машины, раздался взрыв. Нас, конечно, несильно зацепило, а лишь краем. После этого мы все бросили и начали убирать машины за гаражи. Ну а дальше уже скорая, пожарная», — сообщил он.

Пока мы находились там, вышел полностью обгоревший человек, кожа слезла с тела, одежда прикипела к телу. В момент взрыва он шел как раз с гаража, и его накрыло огнем

Ринат Валеев очевидец

Взрыв на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел утром 19 августа во время продувки газопровода. Момент попал на видео.

Как рассказали в МЧС России, на заводе произошла разгерметизация воздушной линии газопровода, что привело к возгоранию сжиженного газа. В тушении принимают участие 20 человек и шесть единиц техники.

По информации администрации города, при происшествии пострадали три человека. Предварительно, все они являются сотрудниками предприятия.

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      Екатерина Смирная
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