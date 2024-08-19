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10:52, 19 августа 2024Россия

Власти назвали число пострадавших при взрыве на российском нефтехимическом заводе

При взрыве на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке пострадали три человека

Фото: РИА Новости

При взрыве на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) в Башкирии, предварительно, пострадали три человека. Число раненых назвала администрация города в Telegram.

Власти также уточнили, что взрыв прогремел в 11:26 по местному времени (9:26 по московскому времени).

В свою очередь, Telegram-канал Mash уточнил, что все трое пострадавших являются сотрудниками предприятия. По информации издания, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще у одного травмы средней тяжести. По другим данным, один из раненых не работает на СНХЗ.

Как рассказали в МЧС России, на заводе произошла разгерметизация воздушной линии газопровода, что привело к возгоранию сжиженного газа. В тушении принимают участие 20 человек и 6 единиц техники.

Ранее в сети появилось видео с моментов взрыва на СНХЗ. на Кадрах видно, как в момент происшествия воспламеняются находившиеся рядом деревья.

Взрыв на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошел утром 19 августа во время продувки газопровода. Обстоятельства происшествия и подробности о пострадавших выясняются специалистами.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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