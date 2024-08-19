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18:46, 19 августа 2024Спорт

Медведев и Рублев сохранили позиции в топ-10 рейтинга ATP

Медведев и Рублев сохранили пятое и шестое места в обновленном рейтинге ATP

Фото: Ryan Remiorz / Reuters

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный список опубликован на сайте организации.

В топ-10 рейтинга не произошло изменений. Лучшим из россиян остается Медведев, расположившийся на пятой строчке. Вслед за ним, на шестом месте, идет Рублев.

Другие российские теннисисты находятся за пределами топ-20. Карен Хачанов опустился на одну строчку и теперь занимает 23-е место. Роман Сафиуллин поднялся на семь строчек и расположился на 59-м месте.

Рейтинг ATP по-прежнему возглавляет итальянец Янник Синнер. За ним располагается серб Новак Джокович. Замыкает тройку сильнейших испанец Карлос Алькарас.

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      Дарья Коршунова
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