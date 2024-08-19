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10:35, 19 августа 2024Из жизни

Москвичка испугалась найденной в собственной квартире змеи

Москвичка неожиданно нашла в собственной квартире змею

В Москве женщина неожиданно обнаружила змею в собственной квартире. Об этом сообщает издание Baza вTelegram.

Москвичка нашла рептилию в коридоре. Сначала она закричала от страха, но вскоре смогла успокоиться и вызвать сотрудников МЧС. В ожидании спасателей женщина накрыла испугавшую ее змею стеклянным контейнером для еды.

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Как и откуда змея попала в квартиру москвички — пока неизвестно. Отмечается, что никто из соседей женщины не держит у себя рептилий.

Ранее сообщалось, что в районе Бруклин, США, мужчина нашел в ванне детеныша маисового полоза и решил избавиться от него. Он пытался смыть змееныша в унитаз, но рептилия вырвалась укусила его.

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      Юлия Юткина
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