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09:32, 19 августа 2024Забота о себе

Назван возраст наиболее очевидного старения

Генетик Снайдер: самые сильные изменения при старении происходят в 45 и 65 лет

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Специалисты из Стэнфордского университета обнаружили, что наиболее сильные изменения в процессе старения происходят дважды в жизни человека. Возраст, при достижении которого старение становится наиболее очевидно, назвало издание Washington Post.

Исследователи проанализировали более 135 000 типов молекул, на которые влияет старение, у 108 взрослых людей в возрасте от 25 до 75 лет. Выяснилось, что эти молекулы значительно видоизменялись, когда человек достигал 45 лет и 65 лет. «Мы не просто постепенно меняемся с течением времени. Происходят действительно драматические изменения», — отметил генетик и соавтор исследования Майкл Снайдер.

У людей в возрасте около 40 лет, уточнил он, ученые заметили значительные изменения в молекулах, связанных с алкоголем, кофеином и жировым обменом, болезнями сердца, кожей и мышцами. У тех, кому за 60, исследователи отметили значительные изменения в молекулах, связанных с метаболизмом углеводов и кофеина, иммунной регуляцией, функцией почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также молекулах кожи и мышц.

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Как предположил в беседе с изданием компьютерный биолог Сяотао Шен, если ученые смогут найти движущие силы этих изменений, возможно, они найдут и способы замедлить или даже обратить вспять старение в эти годы.

Ранее пластический хирург Алексей Игнатенко назвал основные причины, провоцирующие старение лица. По словам пластического хирурга, старение лица в первую очередь становится заметным при изменениях внешнего вида кожи. С возрастом она становится менее эластичной, может покрываться пигментными пятнами.

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      Александра Лисица
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