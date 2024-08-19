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14:28, 19 августа 2024Культура

Никас Сафронов вспомнил о визите Алена Делона в Россию

Никас Сафронов вспомнил о случае с Аленом Делоном на российской таможне
Никас Сафронов

Никас Сафронов. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Художник Никас Сафронов вспомнил о визите французского актера Алена Делона в Россию в конце 90-х. Его цитирует KP.RU.

Сафронов назвал артиста «явлением XX века». «В Алене сочеталось все — харизма, красота, обаяние, величайший талант. Все его фильмы можно смотреть бесконечно. Мне приятно, что мои работы находились у него в коллекции», — сказал он.

Художник также вспомнил, как подарил актеру одну из своих картин в 1999 году. Тогда Делон столкнулся с проблемами на российской границе. Сафронов отметил, что таможенники отказались пропускать работу без соответствующих документов от Министерства культуры. «Ален Делон передал картину провожающей стороне — представителям одной театральной компании, которая через месяц в Москве должна была поставить спектакль с участием Делона — чтобы я все оформил должным образом», — добавил он.

В итоге картину звезде французского кинематографа так и не передали, потому что он не приехал на спектакль с собственным участием. Позже художник забрал картину и лично привез ее Делону в Париж.

Ранее известная российская актриса, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова рассказала об общении с Аленом Делоном.

О том, что Делона не стало, сообщило французское агентство AFP утром 18 августа. Французскому актеру было 88 лет. Ранее у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.

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