Оксана Самойлова пожаловалась на затопленный дом

Блогер Самойлова пожаловалась на потоп из-за прорыва шланга в арендованном доме

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова пожаловалась подписчикам на затопленный дом. О ситуации она рассказала в своем Telegram-канале.

«У нас вылилось полбассейна в дом», — поделилась подробностями Самойлова. Вода, по ее словам, уже достигает щиколотки. Такая ситуация возникла из-за порванного шланга, объяснила блогер.

В результате затопленным оказался весь первый этаж, а все лежавшие там вещи оказались испорчены. «Как все это разгребать?» — поинтересовалась супруга рэпера Джигана.

Ранее Самойлова рассказала подробности о купленной недвижимости. Загородный дом в Подмосковье, которым владеет ее семья, был приобретен в ипотеку сроком на 20 лет, уточнила предприниматель. Сейчас это здание выставлено на продажу, и супруги уже снизили его стоимость с 200 до 155 миллионов рублей. Сами они в начале этого года переехали в новый особняк.

В новом арендованном доме не хватает места, жаловалась ранее предприниматель. Данный трехэтажный особняк в три-четыре раза компактнее их предыдущего жилища, объясняла она.