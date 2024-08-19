Полиция назвала причину пожара на колесе обозрения в Германии

Полиция ФРГ: под колесом обозрения вспыхнул материал, и огонь перешел на кабинку

Пожар на колесе обозрения в Саксонии произошел из-за возгорания материала, который находился под аттракционом. Об этом сообщается на странице полиции немецкой федеральной земли в социальной сети Х.

«После работы следователя по причинам пожара доступна предварительная оценка. Изначально неизвестным образом загорелся материал под колесом обозрения. В результате огонь перекинулся на кабинку», — сообщили правоохранители.

По данным Bild, под аттракционом находились маты, они могли загореться от брошенной сигареты, пиротехники или в результате воспламенения оборудования.

Инцидент произошел на фестивале в городе Лейпциг. Во время праздника загорелись две кабинки с находившимися внутри людьми. В Немецком Красном Кресте сообщили, что два человека получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице. Всего в результате пожара пострадали 65 человек.