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14:23, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Популярный комик сравнил российский и американский юмор

Комик Гаврилов заявил, что в США юмористы любят шутить на тему трагедий

Кадр: Дима Гаврилов / YouTube

Популярный комик Дмитрий Гаврилов заявил, что в США, в отличие от России, юмористы любят шутить на тему трагедий. Российский и американский юмор он сравнил в интервью для канала DatoKadze, доступном на YouTube.

Гаврилов отметил, что российское общество, в отличие от американского, негативно настроено к таким темам, как женоненавистничество, расизм и трагедии. «У нас вообще общество сильно более негативно настроено к таким темам, то есть у нас нельзя шутить как в Америке», — отметил комик.

В качестве примера Гаврилов привел юмор известного американского стендап-комика Луи Си Кея, который шутил о теракте 11 сентября 2001 года. По его словам, в США комики часто шутят на эту тему и затрагивают ее на выступлениях, чтобы «взбодрить аудиторию». «Видимо, так сложилась культура», — заключил он.

Ранее российский и американский юмор сравнил и комик Расул Чабдаров. По его словам, российские комики только учатся держаться на сцене и чувствовать зал, в отличие от опытных американских коллег. При этом он отметил, что отечественные юмористы хорошо умеют писать шутки.

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      Олег Давыдов
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