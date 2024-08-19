Раскрыты подробности дела создавшего ОПГ бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева

Бывшему ректору ВГУЭС Геннадию Лазареву вменяют хищение 16 объектов имущества

Профессору, доктору экономических наук и бывшему ректору Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадию Лазареву и участникам его организованной преступной группы (ОПГ) вменяют хищение 16 объектов имущества, которые принадлежали Министерству науки и высшего образования России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в период с 1996 по 2024 год при помощи оформления мнимых сделок якобы из-за задолженности ВУЗа перед аффилированными Лазареву подставными организациями обвиняемые похитили земельный участок и три помещения во Владивостоке, а также 10 помещений в Находке. Далее эти помещения арендовались ВГУЭС, что приносило постоянную прибыль членам ОПГ. В какой-то момент фигуранты взыскали с университета за пользование помещениями 24 миллиона рублей.

Правоохранители также выяснили, что в ВГУЭС долго действовала схема обмана обучающихся — принятым на бюджет студентам об этом не сообщалось. В результате они заключали договор с аффилированной организацией, думая, что платят за образование во ВГУЭС. В реальности деньги шли фигурантам.

В марте суд арестовал Лазарева. Незадолго до этого его задержали.

