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07:57, 19 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности дела создавшего ОПГ бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева

Бывшему ректору ВГУЭС Геннадию Лазареву вменяют хищение 16 объектов имущества

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Профессору, доктору экономических наук и бывшему ректору Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Геннадию Лазареву и участникам его организованной преступной группы (ОПГ) вменяют хищение 16 объектов имущества, которые принадлежали Министерству науки и высшего образования России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в период с 1996 по 2024 год при помощи оформления мнимых сделок якобы из-за задолженности ВУЗа перед аффилированными Лазареву подставными организациями обвиняемые похитили земельный участок и три помещения во Владивостоке, а также 10 помещений в Находке. Далее эти помещения арендовались ВГУЭС, что приносило постоянную прибыль членам ОПГ. В какой-то момент фигуранты взыскали с университета за пользование помещениями 24 миллиона рублей.

Правоохранители также выяснили, что в ВГУЭС долго действовала схема обмана обучающихся — принятым на бюджет студентам об этом не сообщалось. В результате они заключали договор с аффилированной организацией, думая, что платят за образование во ВГУЭС. В реальности деньги шли фигурантам.

В марте суд арестовал Лазарева. Незадолго до этого его задержали.

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      Варвара Митина
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