РФС объявил соперников сборной России по сентябрьским матчам

РФС заявил, что сборная России в сентябре сыграет с Таиландом и Вьетнамом

Сборная России в сентябре проведет товарищеские матчи с командами Вьетнама и Таиланда. Об этом на своем сайте объявил Российский футбольный союз (РФС).

Оба матча пройдут в рамках товарищеского турнира во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» и начнутся в 16:00 по московскому времени. 5 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом, а спустя два дня встретится с Таиландом.

Вьетнамская команда находится на 115-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Таиланд занимает 101-ю строчку в списке лучших сборных мира.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от всех международных турниров по решению ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне проводят только товарищеские встречи.