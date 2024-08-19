Певица Рита Дакота рассказала, что после родов ее волосы стали темно-русыми

Российская певица и композитор Рита Дакота раскрыла неожиданные изменения во внешности после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость рассказала, что спустя годы после рождения дочери ее волосы стали темно-русыми. При этом она уточнила, что ранее ее локоны имели оттенок блонд. Для сравнения звезда разместила в сторис снимки 2016 и 2024 годов.

«У меня после рождения Мии волосы из блонда стали прям темно-русыми, почти каштановыми. И обратно вот уже шесть лет не темнеют. Скажите, это навсегда?» — иронично подписала она.

В мае Дакота снялась без макияжа и показала прыщи на лице. Певица разместила серию кадров, на которых продемонстрировала крупным планом лицо с высыпаниями. По словам исполнительницы, косметолог назначил ей корейские уходовые средства, которые привели к появлению прыщей.