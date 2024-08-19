Россиян предупредили о рисках для здоровья всего от одной бессонной ночи

Врач Продеус заявил, что сутки без сна увеличивают риск инсульта на 20 процентов

Всего одна бессонная ночь повышает риск инсульта и инфаркта и вредит иммунитету. Об этом россиян в программе «Жить здорово!» на Первом канале предупредил врач-иммунолог Андрей Продеус, выпуск доступен на Rutube.

«Сутки без сна — это как выпить пять бутылок пива и чувствовать себя очень-очень, я бы сказал, неуверенно», — заявил Продеус. По словам медика, на следующий день после бессонной ночи риски инсульта и инфаркта увеличиваются на 20 процентов.

Кроме того, как уточнил врач, от одной бессонной ночи повышается артериальное давление и страдает иммунитет.

Ранее кардиолог Герман Гандельман раскрыл опасность длительного сна. В программе «Жить здорово!» он заявил, что привычка спать более десяти часов повышает риск смерти от инсульта.

Перед этим врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал лайфхак для хорошего сна. Он посоветовал нанести прохладный компресс на лоб при проблемах с засыпанием.