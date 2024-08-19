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16:14, 19 августа 2024Спорт

Россиянин-чемпион ОИ отказал в поддержке участвовавшим в Играх-2024 соотечественникам

Гимнаст Белявский отказал в поддержке участвовавшим в ОИ-2024 соотечественникам
Давид Белявский

Давид Белявский. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский рассказал, что отказался от поддержки россиян, выступавших на летних Олимпийских играх 2024 года (ОИ-2024) в Париже. Его слова приводит Metaratings.

При этом российский спортсмен добавил, что не осуждает соотечественников. «Это их выбор, захотели и поехали. Я даже не следил, кто поехал. Только следил за теннисом. Дочь занимается теннисом, и этот вид спорт более-менее интересен», — отметил Белявский.

В Играх-2024 приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали медаль, став вторыми в женском парном разряде.

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      Алексей Гусев
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