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10:36, 19 августа 2024Спорт

Российская легкоатлетка оценила шансы Игр БРИКС стать альтернативой Олимпиаде

Легкоатлетка Кочанова заявила, что Игры БРИКС не смогут стать альтернативой ОИ
Мария Кочанова

Мария Кочанова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская легкоатлетка Мария Кочанова оценила шансы Игр БРИКС стать достойной альтернативой Олимпиаде. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению спортсменки, соревнования не смогут этого сделать. «Олимпиада — более официальный старт, а Игры БРИКС — коммерция, но довольно крупная и масштабная для нашей страны. Поэтому назвать одно альтернативой другого никак нельзя», — заявила Кочанова.

Легкоатлетка выступала на Играх БРИКС в прыжках в высоту. Россиянка взяла высоту 1,95 метра и стала победительницей соревнований.

Летняя Олимпиада 2024 года в Париже завершилась 11 августа. Российские легкоатлеты не были допущены до соревнований.

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      Алексей Гусев
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