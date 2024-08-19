Российская легкоатлетка оценила шансы Игр БРИКС стать альтернативой Олимпиаде

Легкоатлетка Кочанова заявила, что Игры БРИКС не смогут стать альтернативой ОИ

Российская легкоатлетка Мария Кочанова оценила шансы Игр БРИКС стать достойной альтернативой Олимпиаде. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению спортсменки, соревнования не смогут этого сделать. «Олимпиада — более официальный старт, а Игры БРИКС — коммерция, но довольно крупная и масштабная для нашей страны. Поэтому назвать одно альтернативой другого никак нельзя», — заявила Кочанова.

Легкоатлетка выступала на Играх БРИКС в прыжках в высоту. Россиянка взяла высоту 1,95 метра и стала победительницей соревнований.

Летняя Олимпиада 2024 года в Париже завершилась 11 августа. Российские легкоатлеты не были допущены до соревнований.