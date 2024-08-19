Российские войска уничтожили склад наносивших удары по российским регионам дронов ВСУ

Минобороны России: уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов ВСУ

Российские войска уничтожили склад наносивших удары по российским регионам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесло поражение живой силе и технике ВСУ. В частности, уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов украинских формирований.

Кроме того, сообщается, что подразделения группировки войск «Запад» уничтожили семь складов боеприпасов на своем направлении.

Подразделения группировки войск «Восток», по данным МО РФ, уничтожили три полевых склада боеприпасов. Известно также об уничтожении еще одного склада боеприпасов подразделениями группировки войск «Днепр».

Ранее в Минобороны также сообщали, что российские войска уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300П ВСУ, который наносил удары по Белгородской области. Суточные потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции составили 1935 военнослужащих.