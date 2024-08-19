Политолог допустил наличие у России рычага давления на Польшу

Политолог Перенджиев: у России может быть тайный рычаг воздействия на Польшу

Заявления руководства Польши указывают на то, что страна слышит предостережения МИД России и не станет вступать в прямой конфликт с страной, сказал в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он также допустил, что у России есть некий рычаг давления на Польшу.

«Вероятно, у Польши были какие-то намерения эскалировать конфликт, а, раз были намерения, значит, нужно предупреждать страну о том, что за этим последует жесткий ответ, — сказал политолог. — Польша, насколько известно, не дала разрешения Украине использовать свои дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь территории России. Видимо, руководство услышало заявления нашего МИД и не станет лезть на рожон».

Несмотря на то, что Польша продолжает вести достаточно агрессивную политику в отношении России, как считает Перенджиев, у нее нет желания вступать в прямой конфликт с государством. Даже несмотря на то, что военные Польши участвуют в боевых действиях не только в зоне украинского конфликта, но и в Курской области.

«По видимому, у нас есть какой-то рычаг воздействия на Польшу, о котором открыто не говорят ни с той стороны, ни с нашей», — допустил Переннджиев.

Ранее в МИД России заявили, что страна даст конкретный и быстрый ответ, если Польша попытается перехватить ракеты над Украиной. Там также подчеркнули, что прямое участие Запада в конфликте на Украине имеет большие риски для эскалации международной обстановки.