В МИД России заявили об ответе в случае попытки Польши перехватить ракеты над Украиной

Дипломат Тяпкин: Россия даст ответ, если Польша попытается перехватить ракеты

Россия даст конкретный и быстрый ответ, если Польша попытается перехватить ракеты над Украиной. Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, передает РИА Новости.

«Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооруженными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной», — отметил дипломат.

Тяпкин также подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине имеет большие риски для эскалации международной обстановки. Об этом Москва многократно сообщала, указывая на неприемлемость подобной политики.

13 июля глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает инициативу, которая позволит сбивать российские ракеты над Украиной. По его словам, украинская сторона не против, если бы Польша сбивала ракеты над республикой.