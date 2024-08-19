Стилист Рогов назвал самую важную покупку для осеннего гардероба

Стилист Рогов назвал кожаный тренч длины макси самой важной покупкой на осень

Российский стилист Александр Рогов назвал самую важную покупку для осеннего гардероба. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Эксперт заявил, что необходимым приобретением в предстоящем сезоне должен стать кожаный тренч длины макси. «Чем длиннее, тем моднее!» — подчеркнул он.

При этом специалист проиллюстрировал свои слова снимками звезд и инфлюэнсеров в упомянутом предмете гардероба. Так, женщины надели данный тренч, сочетая его с брюками и юбками. В качестве обуви они выбрали туфли или ботфорты на высоких каблуках, а также ботинки на плоском ходу.

Ранее в августе стилист Рогов назвал простой способ превратить обувь в трендовую. Специалист рассказал, что мода на украшение сумок различными аксессуарами и бижутерией в настоящее время распространилась на кеды и кроссовки. Вследствие этого Рогов призвал декорировать данные изделия бусинами, цветными шнурками, брошами, серьгами и детскими заколками.