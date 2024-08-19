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16:44, 19 августа 2024Ценности

Стилист Рогов назвал самую важную покупку для осеннего гардероба

Стилист Рогов назвал кожаный тренч длины макси самой важной покупкой на осень

Фото: Pavel_Kostenko / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Александр Рогов назвал самую важную покупку для осеннего гардероба. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Эксперт заявил, что необходимым приобретением в предстоящем сезоне должен стать кожаный тренч длины макси. «Чем длиннее, тем моднее!» — подчеркнул он.

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При этом специалист проиллюстрировал свои слова снимками звезд и инфлюэнсеров в упомянутом предмете гардероба. Так, женщины надели данный тренч, сочетая его с брюками и юбками. В качестве обуви они выбрали туфли или ботфорты на высоких каблуках, а также ботинки на плоском ходу.

Ранее в августе стилист Рогов назвал простой способ превратить обувь в трендовую. Специалист рассказал, что мода на украшение сумок различными аксессуарами и бижутерией в настоящее время распространилась на кеды и кроссовки. Вследствие этого Рогов призвал декорировать данные изделия бусинами, цветными шнурками, брошами, серьгами и детскими заколками.

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      Екатерина Ештокина
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