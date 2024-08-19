В России начались суперлуние и Голубая Луна. Что это такое и как повлияет на человека?

В ночь на 20 августа одновременно произойдет суперлуние и Голубая Луна

В ночь на вторник, 20 августа, произойдет первое из четырех суперлуний, ожидаемое в 2024 году. Полная Луна будет находиться в одной из самых близких к Земле точек своей орбиты, из-за чего она будет казаться немного больше и ярче на ночном небе.

Суперлуние начнется в 21:30 по московскому времени

Суперлуние, которое можно начать наблюдать в понедельник, 19 августа, в 21:26 по московскому времени, совпадет с относительно редким событием, называемым Голубой Луной — вторым полнолунием, приходящимся на один календарный месяц. Такое сочетание из-за путаницы могут называть Осетровой Луной, хотя это название традиционно относят к августовскому полнолунию, приходящемуся на понедельник.

Оно восходит к коренным американцам, называвшим так августовскую луну в честь рыбы, которую можно поймать в Великих озерах и озере Шамплейн в этот месяц. Кроме того, как суперлуние, так и Голубая Луна не являются астрономическими терминами и больше связаны с астрологией и современным фольклором.

Неопытный наблюдатель может перепутать суперлуние с иллюзий Луны, когда Луна низко над горизонтом кажется в несколько раз больше, чем когда она находится высоко в небе, однако на самом деле видимый угловой размер диска не меняется. Это является следствием ошибки восприятия, и может ввести в заблуждение, поэтому наблюдатели должны помнить, что кажущиеся большие размеры Луны у горизонта не имеют отношения к суперлунию.

В суперлуние Луна выглядит на 14 процентов больше и примерно на 30 процентов ярче по сравнению с обычным полнолунием. Глазами эту разницу увидеть сложно, и ее можно заметить только при сопоставлении лунных дисков на фотографиях. Ученые отмечают, что только самые внимательные наблюдатели могут заметить тонкие различия, при этом невооруженным глазом легче всего выявить изменение яркости. Чтобы заметить разницу в размерах, нужно видеть апогейную (самую маленькую) полную Луну и перигейную (самую большую) полную Луну рядом друг с другом.

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Суперлуние наступает при совпадении двух явлений

С научной точки зрения суперлунием называют период, когда одновременно происходят два явления: полнолуние и максимальная близость Луны к Земле на эллиптической орбите. Он длится до трех дней, пока Луна проходит перигей — ближайшую к Земле точку околоземной орбиты, расстояние до которой колеблется примерно от 355 до 370 тысяч километров. Само прохождение перигея произойдет 21 августа, и в этот момент Луна подойдет на расстояние 360 тысяч километров. Однако пик полной фазы Луны наступит, когда она приблизится на расстояние в 361 970 километров.

361 970 километров Расстояние от Земли до Луны во время пика августовского суперлуния

Суперлуние само по себе не является редким явлением и происходит несколько раз в год. В 2024 году произойдет четыре суперлуния. Второе можно будет наблюдать в ночь с 17 сентября на следующее утро, при этом сам перигей будет примерно на четыре тысячи километров ближе к Земле, чем сейчас.

В ту же ночь произойдет частичное лунное затмение (лунные затмения всегда происходят в полнолуние), и его можно будет увидеть в большей части Америки, Африки и Европы. Октябрьское суперлуние будет самым близким в ​​году — на расстоянии 57 364 километров от Земли, а за ним последует ноябрьское суперлуние на расстоянии 361 867 километров.

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Как суперлуние влияет на человека

По мнению ученых, суперлуние само по себе не оказывает значительного влияния на организм и психику человека. Врачи и метеорологи отмечают, что влияние Луны на человека ограничено изменением освещенности ночью. Поэтому любое полнолуние будет оказывать более значительное влияние по сравнению с новолунием (когда Луны нет на ночном небе), чем суперлуние по сравнению с обычным полнолунием.

Некоторые люди могут испытывать субъективные изменения в своем самочувствии или настроении во время суперлуний, связывая это с более ярким светом, который может повлиять на сон или даже с увеличением силы гравитации. Однако научных доказательств прямого влияния суперлуний на здоровье и психику нет. Психологическое состояние в таких случаях зачастую связано с субъективным восприятием явления, а не с самим явлением.

Россия. Санкт-Петербург. Вид на луну. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Что касается гравитации, то со стороны Луны она каждый раз немного усиливается, когда естественный спутник подходит к перигею. Это может повлиять на большие водные массы, что несколько усиливает приливы и отливы. Однако для организма человека эта разница неощутима из-за очень малых размеров и массы, поэтому влияние на него будет даже слабее, чем если рядом находится гора или крупное здание.