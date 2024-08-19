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19:42, 19 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии сообщили о скорых переговорах с премьером Госсовета КНР

Премьер Белоруссии проведет переговоры с премьером Госсовета КНР 22 августа

Фото: Yin Bogu / Globallookpress.com

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который 22-23 августа посетит Минск с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правительства, передает РИА Новости.

Уточняется, что переговоры пройдут 22 августа как в узком, так и в расширенном составе. В конце встречи запланировано подписание официальных документов. На следующий день, 23 августа, Ли и Головченко также посетят китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что на встрече с Ли Цяном вице-премьер республики Николай Снопков расскажет о выработке переговорной позиции Минска и Пекина.

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      Алевтина Запольская
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