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18:15, 19 августа 2024Среда обитания

В Египте появится водородный небоскреб

В Египте построят первый в мире водородный небоскреб

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В Египте начнется строительство первого в мире небоскреба, который будет получать энергию из возобновляемых источников. Как сообщает Reuters, это должна быть башня высотой 50 этажей. Она появится неподалеку от Каира в новой административной столице, которую начали возводить несколько лет назад.

Проектом занимается саудовская Magnom Properties, дочерняя компания промышленной группы Rawabi Holding. Строительство оценивается в миллиард долларов. Заказчик башни — медиагруппа Forbes. Рабочее название проекта — Forbes International Tower.

Башню не нужно будет подключать к общей электросети. Предполагается, что в фасад здания будут встроены солнечные батареи. Они обеспечат четверть потребности в электричестве. Остальное планируют покрыть за счет водорода: его будут доставлять туда в жидком виде. В здании будет два сверхскоростных VIP-лифта и вертолетная площадка на крыше

Начать строительство собираются в 2025 году, а закончить — в 2030-м. Если проект окажется успешным, небоскребы по этому проекту могут построить также в Дубае и Эр-Рияде (ОАЭ).

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      Платон Щукин
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