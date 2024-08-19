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01:23, 19 августа 2024Россия

В Госдуме предложили приравнять сотрудников полиции к военнослужащим

В Госдуму внесли законопроект о дополнительном отпуске для полицейских

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Госдуме разработали законопроект, который предоставит участвовавшим в спецоперации сотрудникам полиции дополнительный отпуск. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Ныне действующий закон «О ветеранах» предусматривает для б=ветеранов боевых действий дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток. Так, думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов предложил расширить перечень лиц, на которых распространяется эта норма.

По словам депутатов, многие сотрудники органов внутренних дел, наравне с военнослужащими, выполняют задачи в ходе спецоперации, тем самым являясь участниками боевых действий. Однако сейчас они не считаются ветеранами.

Ранее сообщалось, что сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал присвоить сражавшимся в Курской области срочникам статус участников специальной военной операции.

В 2023 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья всех участников спецоперации. Размер компенсации зависит от степени тяжести полученных травм, которая определяется военно-медицинскими организациями министерства обороны.

Также российский лидер заявлял, что все без исключения участники спецоперации должны иметь равные права.

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      Марина Совина
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