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09:50, 19 августа 2024Россия

В известном после мятежа ростовском СИЗО сработала пожарная сигнализация

МЧС: в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где был бунт, произошло короткое замыкание

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону, известном после мятежа заключенных, сработала пожарная сигнализация. В электрощитовой административного здания на территории тюрьмы произошло короткое замыкание, об этом рассказал представитель ГУ МЧС России по Ростовской области, передает РИА Новости.

По прибытии на улицу Горького, 219 сотрудники МЧС установили причину вызова. Уточняется, что в результате короткого замыкания возгорания не случилось.

16 июня шестеро заключенных выбрались из камеры СИЗО в Ростове-на-Дону и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Впоследствии захватчиков ликвидировали. Позднее источник в областном ФСИН заявил, что произошедшее в СИЗО-1 было не бунтом, а попыткой побега, которую пресекли сотрудники изолятора. Среди беглецов было трое осужденных по экстремистским статьям.

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      Александра Синицына
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