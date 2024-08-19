Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 19 августа 2024Мир

В МИД России заявили об обсуждении с ФРГ возврата турбины для «Северного потока»

Дипломат Тяпкин: Россия и ФРГ не обсуждали возврат турбины «Северного потока»

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Россия и Германия не обсуждали на дипломатическом уровне возврат отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток». Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, передает РИА Новости.

«На дипломатическом уровне возврат турбины для "Северного потока" сейчас не обсуждается», — отметил дипломат.

Тяпкин также обратил внимание на хронологию событий. По его словам, на первом этапе Канада «долго отказывалась вернуть с ремонта турбину», ссылаясь на односторонние западные санкции против российского энергетического сектора. После Берлину удалось уговорить Оттаву передать ФРГ данный агрегат «в порядке исключения». По мнению дипломата, это говорит о «заинтересованности республики в восстановлении поставок газа из России».

Ранее Тяпкин заявил, что Россия официально предъявила Германии претензии по ходу расследования подрывов «Северного потока» и «Северного потока — 2». Дипломат напомнил, что ранее немецкая сторона объявила в розыск одного из подозреваемых в террористической атаке в Балтийском море, имеющего гражданство Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали передислокацию на курском направлении. Чего они хотят добиться и как действует Российская армия?

      МЧС сообщило о состоянии пострадавших при взрыве на газопроводе в Стерлитамаке

      Женщина потеряла сознание в спортзале и оказалась прикована к постели

      Добряк дал жителям Покровска неделю на эвакуацию

      В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры

      В МИД России заявили об обсуждении с ФРГ возврата турбины для «Северного потока»

      Звезда «Реальных пацанов» пожаловался на отсутствие ролей из-за сериала

      В Азербайджане заявили о перехвате армянского БПЛА на границе

      Звезда «Реальных пацанов» пожаловался на отсутствие ролей из-за сериала

      Российский хоккеист перешел из одного клуба НХЛ в другой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше