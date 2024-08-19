В МИД России заявили об обсуждении с ФРГ возврата турбины для «Северного потока»

Дипломат Тяпкин: Россия и ФРГ не обсуждали возврат турбины «Северного потока»

Россия и Германия не обсуждали на дипломатическом уровне возврат отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток». Об этом заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин, передает РИА Новости.

«На дипломатическом уровне возврат турбины для "Северного потока" сейчас не обсуждается», — отметил дипломат.

Тяпкин также обратил внимание на хронологию событий. По его словам, на первом этапе Канада «долго отказывалась вернуть с ремонта турбину», ссылаясь на односторонние западные санкции против российского энергетического сектора. После Берлину удалось уговорить Оттаву передать ФРГ данный агрегат «в порядке исключения». По мнению дипломата, это говорит о «заинтересованности республики в восстановлении поставок газа из России».

Ранее Тяпкин заявил, что Россия официально предъявила Германии претензии по ходу расследования подрывов «Северного потока» и «Северного потока — 2». Дипломат напомнил, что ранее немецкая сторона объявила в розыск одного из подозреваемых в террористической атаке в Балтийском море, имеющего гражданство Украины.