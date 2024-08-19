В России открылись 33 дилерских центра белорусского автопроизводителя Belgee

В России открылись первые дилерские центры белорусского автобренда Belgee. О появлении официальных точек продаж производителя сообщает издание «Quto».

На первом этапе в стране начали работу 33 центра в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Екатеринбурге, Омске, Саратове, Оренбурге и других городах. Однако уже до конца года компания рассчитывает расширить географию и увеличить число шоурумов до 120.

В Belgee отметили, что автосалоны отвечают всем стандартам обслуживания бренда. Кроме того, компания наладила цепочки поставок в РФ, что позволяет обеспечивать дилерские центры запчастями и расходными материалами для выполнения всех гарантийных обязательств.

Ранее стало известно, что Belgee X50 вошел в десятку самых покупаемых SUV-моделей. Кроме него, в этот список также вошли OMODA C5, LADA Niva Travel, Haval M6 и LADA Niva Legend. Продажи модели стартовали осенью 2023 года. X50 представляет собой перелицованный китайский Geely Coolray — от своего прототипа он отличается лишь логотипом на крышке багажника.