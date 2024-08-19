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02:11, 19 августа 2024Россия

В России захотели отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников

Депутат Колунов предложит отменить мораторий на казнь для иностранных наемников
Сергей Колунов

Сергей Колунов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соответствующее предложение уже готово, в ближайшее время направлю его председателю Конституционного суда РФ», — сказал он.

По словам Колунова, в настоящее время наказание за наемничество, согласно статье 359 УК России, составляет от 7 до 15 лет лишения свободы. Он добавил, что если будут доказаны эпизоды убийства, то наказание может увеличиться до пожизненного.

Ранее директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев прокомментировал вопрос о возможном снятии в стране моратория на смертную казнь. По его словам, в настоящее время все зависит от позиции органов власти, принимающих решение на основе общественной дискуссии.

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      Марина Совина
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