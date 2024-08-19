В США советские Як-38 и МиГ-23 назвали летающими гробами

TNI: советские самолеты Як-38 и МиГ-23 можно назвать летающими гробами

Советские самолеты Як-38 и МиГ-23 можно назвать летающими гробами. С такой оценкой выступил обозреватель американского журнала The National Interest Харрисон Касс.

В публикации утверждается, что палубный штурмовик вертикального взлета и посадки Як-38 получил сложный в управлении двигатель, турбовентиляторные агрегаты которого были чувствительны к грязи и пыли. «Як-38 также был тактическим провалом, имея всего четыре точки подвески и оперативную дальность полета, ограниченную всего 320 километрами», — пишет автор.

Многоцелевой истребитель третьего поколения МиГ-23 отличался, как уверяет обозреватель, сложной аэродинамической управляемостью, двигателем, чувствительным к перегревам, и повышенными расходами на техническое обслуживание. «Применяемый в Сирии и Ираке, МиГ-23 пострадал в столкновениях с [истребителями] F-4, F-14 и F-15. Даже МиГ-21, для замены которого был разработан МиГ-23, превзошел МиГ-23 в бою», — отмечает Касс.

К другим худшим в истории истребителям автор отнес американский истребитель-перехватчик Convair F-102 Delta Dagger, немецкий одномоторный реактивный Heinkel He 162 и американский палубный истребитель Vought F7U Cutlass.

В декабре 2022-го американское издание The Drive предположило, что советские самолеты Як-38 и Як-141 и американский F-35B имеют схожие конструкции силовой установки и оснащены автоматической системой катапультирования.