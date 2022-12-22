В США рассказали о малоизвестной особенности F-35B

В The Drive назвали автоматическое катапультирование малоизвестной особенностью F-35B

Истребитель пятого поколения F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B оснащен катапультным креслом US16E с автоматической активацией. Об этом рассказывает The Drive.

Американское издание отмечает, что две других модификации истребителя — обычная (наземная) и палубная — имеют то же кресло, но с ручным задействованием системы катапультирования.

То обстоятельство, что F-35B имеет систему автоматического катапультирования, The Drive называет малоизвестной особенностью самолета. Тем не менее, издание признает, что информация об этом указана на сайте компании Martin-Baker, производящей кресло US16E.

В публикации отмечается, что F-35B стал первым американским самолетом, получившим кресло с возможностью автоматического катапультирования. Издание связывает это с конструкцией силовой установки истребителя, в случае поломки которой у пилота может быть недостаточно времени (менее двух секунд) для ручного запуска системы катапультирования.

The Drive отмечает, что советские самолеты Як-38 и Як-141 имели схожую с F-35B конструкцию силовой установки и были оснащены автоматической системой катапультирования.

В апреле 2018 года издание Task & Purpose написало, что почти наверняка данные, собранные из советского проекта Як-141, использовались при разработке F-35B.