Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:51, 19 августа 2024Наука и техника

Создатель Call of Duty решил проблему гигантского размера своих игр

Activision разрешит скачивать Warzone отдельно от других игр серии Call of Duty

Изображение: Activision Publishing

Студия Activision объявила о решении проблемы своих игр, которые занимают значительное количество места на диске ПК и консолей. На это обратило внимание издание The Verge.

Создатели игровой серии Call of Duty заявили, что с 21 августа геймерам разрешат скачать бесплатную игру в жанре королевской битвы Warzone отдельно от других тайтлов. Таким образом пользователи смогут сэкономить место на диске своего устройства.

Ранее пользователи были вынуждены скачивать Warzone вместе с актуальной игрой серии Call of Duty. По словам журналистов, в этом случае набор игр занимал гигантское место на диске. Начиная с 21 августа геймеры смогут загрузить каждую из игр по отдельности.

Кроме того, с обновлением размер ранних игр Call of Duty также будет уменьшен. В компании заявили, что смогли добиться этого благодаря оптимизации файлов.

Релиз следующей номерной игры серии под названием Call of Duty: Black Ops 6 ожидается 26 октября, открытое бета-тестирование запланировано на 30 августа. Авторы The Verge напомнили, что ранее в Activision раскрыли размер игры — до оптимизации для установки ей требовалось больше 300 гигабайт свободного места на диске.

В середине августа студия GSC Game World показала геймплей будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике продемонстрировали новые и старые локации, оружие, монстров, аномалии и диалоги персонажей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуму внесут законопроект о запрете приезда в Россию мигрантов с семьями. Кого это может затронуть?

      Кадыров показал видео с пленными бойцами ВСУ

      На Камчатке заявили о сотнях афтершоках после землетрясения

      ВС России поразили место сбора иностранных наемников в пригороде Киева

      В Петербург из Швейцарии привезут прах фигуристов Белоусовой и Протопопова

      Россиянка описала поездку в Сочи фразой «оказалась одной из худших»

      Вавилонские надписи с мрачными пророчествами расшифрована спустя три тысячи лет

      Лукашенко заявил о денацифицикации Украины

      Раскрыта доля имеющих накопления россиян

      В ХАМАС назвали причину отказа от сделки с Израилем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше